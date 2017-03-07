Трое злоумышленников ограбили адвоката на востоке Москвы
На востоке Москвы трое злоумышленников ограбили мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
На востоке Москвы трое злоумышленников ограбили мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Инцидент произошел рано утром во вторник, 7 марта, на 9-й Парковой улице. По предварительным данным, преступники ограбили адвоката, отобрав у него деньги, телефон и удостоверение, после чего скрылись.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о нападении. Обстоятельства происшествия выясняются.