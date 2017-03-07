Трое злоумышленников ограбили адвоката на востоке Москвы

Инцидент произошел рано утром во вторник, 7 марта, на 9-й Парковой улице. По предварительным данным, преступники ограбили адвоката, отобрав у него деньги, телефон и удостоверение, после чего скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о нападении. Обстоятельства происшествия выясняются.