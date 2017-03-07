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06:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

Жительница Приангарья при покупке тюльпанов стала жертвой аферистов

Флорист оказался аферистом.

В Иркутской области мошенники обманули женщину, желавшую купить тюльпаны в интернете, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел в Черемхово. Как рассказала 30-летняя местная жительница, на одном из сайтов она нашла объявление о продаже тюльпанов оптом. В качестве предоплаты потерпевшая перевела на счет продавца более 11 тысяч рублей. После «флорист» перестал отвечать на звонки.

Полицейские напоминают о недопустимости перевода денег в качестве предоплаты при покупке товара в интернете.

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