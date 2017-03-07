Более тысячи единиц оружия забрали у жителей Приангарья за нарушения
Более тысячи единиц оружия и 165 патронов различного калибра изъяли у жителей Иркутской области за различные нарушения.
Более тысячи единиц оружия и 165 патронов различного калибра изъяли у жителей Иркутской области за различные нарушения.
Как 6 марта 2017 года сообщает
За различные нарушения правил хранения и использования оружия у граждан изъято свыше тысячи единиц оружия. Кроме того, аннулировано 173 лицензии и разрешения на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. На возмездной основе жители Приангарья добровольно сдали 36 единиц оружия на сумму 217 тысяч рублей.
В настоящее время у жителей Приангарья в собственности находится 148 тысяч единиц гражданского оружия.