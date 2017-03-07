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06:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более тысячи единиц оружия забрали у жителей Приангарья за нарушения

Более тысячи единиц оружия и 165 патронов различного калибра изъяли у жителей Иркутской области за различные нарушения.

Как 6 марта 2017 года сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по региону, в соответствии с законодательством владельцы оружия обязаны обеспечить его безопасное хранение и исключить возможность доступа к нему посторонних лиц. С начала 2017 года сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Иркутской области провели 29 проверок сохранности оружия у юридических лиц и условия хранения оружия у 11 827 владельцев, составлено 526 административных протоколов.

За различные нарушения правил хранения и использования оружия у граждан изъято свыше тысячи единиц оружия. Кроме того, аннулировано 173 лицензии и разрешения на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. На возмездной основе жители Приангарья добровольно сдали 36 единиц оружия на сумму 217 тысяч рублей.

В настоящее время у жителей Приангарья в собственности находится 148 тысяч единиц гражданского оружия.

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