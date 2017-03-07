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06:39 (мск), источник: Вести Приморье

Все лесные пожары в Приморье потушены

За минувшие сутки лесные пожары ликвидированы в Тернейском районе и Дальнегорском городском округе Приморья на общей площади 45 гектаров.

По информации департамента лесного хозяйства Приморского края, сейчас действующих лесных пожаров на территории региона нет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Все пожары в крае ликвидированы, в их тушении принимало участие более 20 человек, задействовано семь единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Всего с начала текущего года на территории лесного фонда Приморского края было зарегистрировано четыре лесных пожара на площади 97 гектаров.

По словам вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, важно не допустить переход лесного пожара на населённые пункты. Для этого необходимо навести порядок в приграничных с лесами территориях. Главам муниципалитетов также поручено определить места забора воды для пожарной техники и обеспечить подъезды к ним.

«Главы муниципалитетов должны взять на особый контроль ситуацию с возникновением лесных пожаров на территории или вблизи населённых пунктов. Недопустимо, чтобы информация о возгораниях замалчивалась и несвоевременно передавалась оперативным службам, как это было в Тернейском районе», — заявил заместитель главы региона.

Напомним, для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья в 2017 году планируется задействовать более двух тысяч специалистов, около тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты. Кроме того, на территории Приморья будет проложено более 50 километров специальных дорог для проезда пожарной техники, реконструировано 290 километров действующих дорог противопожарного назначения, а также создано 3500 километров минерализованных полос.

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