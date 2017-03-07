Из жилого дома в Красноярске во время пожара эвакуировали 25 человек
По предварительной версии, виной всему стал взрыв баллончика с лаком для волос.
По предварительной версии, виной всему стал взрыв баллончика с лаком для волос.
6 марта в 21.22 в жилом доме секционного типа в Советском районе Красноярска произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать 25 человек. Никто не пострадал.
Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, по предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание,
Через 20 минут пожар был потушен. На тушение от МЧС России выезжало 4 машины и 14 спасателей.