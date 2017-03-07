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06:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Разлив нефтепродуктов обойдется компании в Хабаровском крае в 2 млн рублей

Загрязнение земли произошло в результате опрокидывания бензовоза.

Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Прокуратура Комсомольского района через суд взыскала свыше 1,9 млн рублей ущерба с организации, виновной в загрязнении нефтепродуктами земель лесного фонда. Разлив нефтепродуктов произошел в результате опрокидывания бензовоза, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Прокуратура Комсомольского района Хабаровского края обратилась в суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Циммермановское» о взыскании ущерба, причиненного землям лесного фонда в результате разлива нефтепродуктов.

Основанием к вмешательству послужили результаты прокурорской проверки установившей, что на участке местности прилегающий к автодороге сообщением «поселок Селихино — город Николаевск-на-Амуре», возле реки Семенов, в результате опрокидывания бензовоза принадлежащего ООО «Циммермановское» нефтепродуктами загрязнено свыше 500 квадратных метров земель отнесенных к лесному фонду.

Ущерб от загрязнения почв превысил 1,9 млн рублей.

Решением Ульчского районного суда Хабаровского края требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с виновной организации взыскана вся сумма причиненного ущерба.

Кроме того, по постановлениям прокурора ООО «Циммермановское» и его директор привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) в виде штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей. Штрафы оплачены.

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