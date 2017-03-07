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09:47 (мск), источник: dostup1.ru

Серийного угонщика ВАЗов поймали на похищенном в Челябинске авто

Молодого человека на глазах у всего села задержал ОМОН.

Сотрудники полиции при поддержке ОМОН задержали в Травниках (Чебаркульский район, Челябинская область) серийного угонщика ВАЗов — очередное авто было похищено в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жители Травников стали очевидцами эффектного задержания. На окраине села молодые люди разбирали автомобиль ВАЗ-2113, когда их оружили силовики в масках. Парни успели снять только колеса. Молодых людей задержали и увезли сотрудники ОМОН и уголовного розыска. Оказалось, что машина угнана в Челябинске.

Возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража). Один из задержанных похитил машину и привез ее в село. В настоящее время угонщик арестован. Его проверяют на серию аналогичных преступлений. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

Ольга Плеханова.

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