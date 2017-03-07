Трассу в Курагинском районе завалило снегом

В Курагинском районе сошла лавина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 6 марта в 11:25 на 26−28 километре местной автодороги. В результате происшествия никто не пострадал. Движение по автодороге было заблокировано в обоих направлениях, однако пробок удалось избежать. В месте схода лавины были оперативно проведены работы по расчистке проезжей части от снега.

Напомним, ранее стало известно о гибели в результате схода снежной лавины 12-летнего мальчика в селе Ая Алтайского края. Ребенок ушел на прогулку и не вернулся домой. Обеспокоенные родители вызвали сотрудников МЧС, которые откопали тело ребенка из-под снега.

Добавим, спасатели предупреждают красноярцев об угрозе схода лавин и об опасности выхода на лед.