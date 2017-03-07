Убийство костанайского врача заказали за 20 тысяч долларов

В организации преступления подозревается ранее арестованная Зауреш Изалдина, заведующая отделением областной психиатрической больницы, передает qostanay.tv. В 2017 году между убитой и подозреваемой произошел конфликт на почве профессиональной деятельности. Изалдина затаила обиду и решила убить коллегу. Она привлекла бывшего пациента, обещая заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов. Мужчина позвал двоих приятелей. 20 февраля они ворвались в квартиру Сандыбаевой и расправились с ней.



На теле 59-летней женщины обнаружено около 30 ножевых ранений. Спустя неделю полиция задержала троих подозреваемых. Вскоре они дали признательные показания и рассказали о заказном характере убийства. 1 марта была задержана Зауреш Изалдина. 6 марта суд санкционировал ее арест сроком на два месяца.