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07:08 (мск), источник: 365info.kz

Убийство костанайского врача заказали за 20 тысяч долларов

Стали известны подробности жестокого убийства костанайского судебно-психиатрического эксперта Рашиды Сандыбаевой.

В организации преступления подозревается ранее арестованная Зауреш Изалдина, заведующая отделением областной психиатрической больницы, передает qostanay.tv. В 2017 году между убитой и подозреваемой произошел конфликт на почве профессиональной деятельности. Изалдина затаила обиду и решила убить коллегу. Она привлекла бывшего пациента, обещая заплатить ему за убийство 20 тысяч долларов. Мужчина позвал двоих приятелей. 20 февраля они ворвались в квартиру Сандыбаевой и расправились с ней.

На теле 59-летней женщины обнаружено около 30 ножевых ранений. Спустя неделю полиция задержала троих подозреваемых. Вскоре они дали признательные показания и рассказали о заказном характере убийства. 1 марта была задержана Зауреш Изалдина. 6 марта суд санкционировал ее арест сроком на два месяца.

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