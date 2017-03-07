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07:27 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске риелтор пыталась нанять полицейского на убийство пожилой клиентки

Сегодня на правобережье заказчицу и ее подругу поймали с поличным.

В Красноярске оперативники уголовного розыска предотвратили заказное убийство пожилой женщины. Как рассказали в пресс-службе УУР ГУ МВД по краю, заказчицей преступления являлась 37-летняя риелтор одной из городских фирм, помощницей выступила подруга женщины.

Известно, что она оказала содействие при продаже квартиры пожилой женщине, а затем заняла у нее крупную сумму денег, но не захотела их возвращать, поэтому и «заказала» своего кредитора.

«По предварительной версии следствия, в декабре 2016 года 37-летняя подозреваемая оказала информационные услуги по продаже квартиры своей 68-летней знакомой, заняв у нее 900 тысяч рублей до того момента, пока не подыщет ей другой подходящий вариант. Женщина, обеспокоившись тем, что долго не может приобрести квартиру, стала требовать возврата долга. Тогда у подозреваемых возник умысел на убийство. Она через знакомых стала подыскивать киллера, который за денежное вознаграждение совершит преступление. Ее 41-летняя подруга была в курсе происходящего и оказывала ей содействие. Об их действиях стало известно сотрудникам полиции, и в рамках оперативного мероприятия один из агентов, выступив в роли киллера, сообщил злоумышленницам о якобы выполненном заказе», — рассказали в ГСУ СК по краю.

Сегодня в Кировском районе Красноярска в ходе комплекса оперативных мероприятий сыщики задержали злоумышленницу и 41-летнюю посредницу с поличным в момент передачи денег предполагаемому исполнителю преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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