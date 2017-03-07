10-летний школьник спас сестру из горящего дома в Новосибирске, сообщает пресс-служба новосибирского Горсовета.

15 ноября сгорел частный дом многодетной семьи в Кировском районе. Семья Куприяновых воспитывает 11 детей, из которых 9 детей являются приемными. Во время пожара 10-летний сын Андрей Федоров спас сестру из пожара, за что депутаты Горсовета решили вручить мальчику благодарственную грамоту.

«Андрей совершил настоящий подвиг, спасая сестру из горящего дома. Маленький мальчик не растерялся в такой критической ситуации, когда у взрослых мужчин порой возникает паника. И мужество Андрея отмечено благодарственным письмом Законодательного собрания. Впервые ученик четвертого класса получает столь серьезную награду», — сообщил депутат новосибирского Совета депутатов Сергей Трубников. .