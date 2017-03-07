Должностные лица Минобороны РК осуждены за создание ОПГ и хищение 2 млрд тенге
У осужденных конфисковали элитные квартиры Астане и Алматы.
У осужденных конфисковали элитные квартиры Астане и Алматы.
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Министерства обороны Республики Казахстан, сообщили NUR.KZ в
Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны Республики Казахстан, которые признаны виновными в создании организованной преступной группы из числа офицеров Главного управления расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, Департамента бюджетного планирования и финансов Министерства Обороны Республики Казахстан, а также индивидуального предпринимателя.
Указанные лица совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 2 миллиардов тенге.
По данному делу осуждены 11 лиц, руководителям организованной преступной группы назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 13 лет.
Остальные участники осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 11 лет.
Судом с осужденных взыскан причиненный государству ущерб, а также конфисковано имущество осужденных, приобретенное на средства добытые преступным путем в виде квартир, встроенных помещений, парковочных мест и офисных помещений в элитных жилых комплексах городов Астана и Алматы, дорогостоящие автотранспортные средства и денежные средства изъятые по месту их проживания.
Приговор не вступил в законную силу.
Как мы сообщали ранее, заместитель начальника Главного управления
Будучи председателем конкурсной комиссии оборонного ведомства, Жумказиев лоббировал интересы данных предпринимателей, а для прикрытия своих противоправных действий использовал возможности должностных лиц контролирующих органов Министерства обороны и Министерства финансов.
8 августа сотрудниками Департамента военной контрразведки КНБ Жумказиев был взят с поличным при получении взятки в размере 20 млн тенге.