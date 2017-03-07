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07:06 (мск), источник: Nur.kz

Должностные лица Минобороны РК осуждены за создание ОПГ и хищение 2 млрд тенге

У осужденных конфисковали элитные квартиры Астане и Алматы.

Источник: Nur.kz

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении должностных лиц Министерства обороны Республики Казахстан, сообщили NUR.KZ в пресс-службе Военного суда РК.

Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам рассмотрел уголовное дело в отношении должностных лиц Министерства обороны Республики Казахстан, которые признаны виновными в создании организованной преступной группы из числа офицеров Главного управления расквартирования войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, Департамента бюджетного планирования и финансов Министерства Обороны Республики Казахстан, а также индивидуального предпринимателя.

Указанные лица совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 2 миллиардов тенге.

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По данному делу осуждены 11 лиц, руководителям организованной преступной группы назначены длительные сроки наказания в виде лишения свободы на сроки от 11 до 13 лет.

Остальные участники осуждены к лишению свободы на сроки от 7 до 11 лет.

Судом с осужденных взыскан причиненный государству ущерб, а также конфисковано имущество осужденных, приобретенное на средства добытые преступным путем в виде квартир, встроенных помещений, парковочных мест и офисных помещений в элитных жилых комплексах городов Астана и Алматы, дорогостоящие автотранспортные средства и денежные средства изъятые по месту их проживания.

Приговор не вступил в законную силу.

Как мы сообщали ранее, заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения ВС РК подполковник Жумказиев организовал коррупционную схему, в которую были вовлечены должностные лица Министерства обороны, Министерства финансов и руководители ряда аффилированных между собой коммерческих структур.

Будучи председателем конкурсной комиссии оборонного ведомства, Жумказиев лоббировал интересы данных предпринимателей, а для прикрытия своих противоправных действий использовал возможности должностных лиц контролирующих органов Министерства обороны и Министерства финансов.

8 августа сотрудниками Департамента военной контрразведки КНБ Жумказиев был взят с поличным при получении взятки в размере 20 млн тенге.

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