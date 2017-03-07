На автостоянке Симферополя сгорело 14 машин
Жертв и пострадавших нет.
Жертв и пострадавших нет.
В Симферопольском районе сгорело 14 автомобилей и было повреждено еще шесть. Происшествие случилось накануне в пгт ГРЭС, передает
Отметим, что оперативные действия спасателей локализовали огонь и не допустили его распространение на большую площадь.
«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия загорания на автомобильной стоянке автопроката в пгт Грэсовский Симферопольского района», — сказано в сообщении.
По информации
Жертв и пострадавших нет.