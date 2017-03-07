На автостоянке Симферополя сгорело 14 машин

В Симферопольском районе сгорело 14 автомобилей и было повреждено еще шесть. Происшествие случилось накануне в пгт ГРЭС, передает пресс-служба главного управления МЧС по РК.

Отметим, что оперативные действия спасателей локализовали огонь и не допустили его распространение на большую площадь.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали последствия загорания на автомобильной стоянке автопроката в пгт Грэсовский Симферопольского района», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы пожар возник из-за загорания сухой травы, которая была расположена вблизи автомобилей.

Жертв и пострадавших нет.