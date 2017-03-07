В Новосибирске полицейские поймали женщину- наркодилера из Томска
Подозреваемая в торговле наркотиками пыталась провезти героин.
Подозреваемая в торговле наркотиками пыталась провезти героин.
В Новосибирске сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области была задержана жительница Томска в возрасте 54 лет, которую подозревают в попытке сбыть наркотики в крупных размерах. Об этом сообщают в
К правоохранителям поступила оперативная информация о том, что женщина, проживающая в Томске, приняла решение забрать крупную закладку с наркотиками. Сотрудники полиции незамедлительно задержали предполагаемого наркокурьера. Женщина ехала на такси в сторону города Томска, когда ее задержали полицейские. В ходе осмотра вещей у нее нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.
После исследования в
По предварительной версии, женщина купила партию наркотиков в мегаполисе для того, чтобы сбывать его на территории Томской области. Ранее она уже привлекалась к ответственности по статьям 228 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сейчас подозреваемую заключили под стражу. Расследование продолжается.