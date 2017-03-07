В Башкирии нашлась 16-летняя девушка, пропавшая по дороге от парня
В Башкирии нашлась 16-летняя Анастасия Никульская, жительница поселка Раевский Альшеевского района, пропавшая по пути домой от парню в начале марта.
В Башкирии нашлась 16-летняя Анастасия Никульская, жительница поселка Раевский Альшеевского района, пропавшая по пути домой от парню в начале марта.
Напомним, 1 марта Анастасия ездила к своему парню в поселок Балтика, а потом он проводил ее по пути домой. Дошла до дома девушка лишь неделю спустя. Где она пропадала — остается загадкой.