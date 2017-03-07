В п. Гранный на Волге в воду попал снегоход с двумя мужчинами

Сигнал о происшествии поступил на спасательную станцию «Центральная» от очевидцев в 22:58. К месту происшествия были направлены три спасателя на СВП «Гепард». Переправляясь от правого берега реки Волга на левый, водитель снегохода сбился с пути и не доехав 150 метров до берега, попал в воду.

К моменту подхода спасателей очевидцам удалось вытащить на берег одного из пострадавших, второго сильным течением относило в сторону Новокуйбышевского пляжа. Спасатели, включив прожектор, продолжили поиски.

Второго пострадавшего подняли на борт с воды в состоянии сильного переохлаждения. В 23:55 на берегу Новокуйбышевского пляжа пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.