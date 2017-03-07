В п. Гранный на Волге в воду попал снегоход с двумя мужчинами
В понедельник, 6 марта, около пос. Гранный на реке Волга попали в открытую воду два человека на снегоходе, сообщает
В понедельник, 6 марта, около пос. Гранный на реке Волга попали в открытую воду два человека на снегоходе, сообщает
Сигнал о происшествии поступил на спасательную станцию «Центральная» от очевидцев в 22:58. К месту происшествия были направлены три спасателя на СВП «Гепард». Переправляясь от правого берега реки Волга на левый, водитель снегохода сбился с пути и не доехав 150 метров до берега, попал в воду.
К моменту подхода спасателей очевидцам удалось вытащить на берег одного из пострадавших, второго сильным течением относило в сторону Новокуйбышевского пляжа. Спасатели, включив прожектор, продолжили поиски.
Второго пострадавшего подняли на борт с воды в состоянии сильного переохлаждения. В 23:55 на берегу Новокуйбышевского пляжа пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.