Грабитель-шахид опознан в Приморье

Высокий лысый мужчина в чёрном драповом пальто заявил сотрудникам банка, что на нём надет пояс шахида, и под угрозой взрыва потребовал деньги. Получив 6 миллионов рублей наличными деньгами, преступник беспрепятственно покинул банк.

По информации ИА «Дейта», личность налетчика уже установлена, полиция ищет преступника по словесному описанию и фотоизображению. Есть информация, что налётчик мог скрыться с помощью «подельника» на автомобиле, похожем на Toyota Probox или Succeed.

Сейчас место происшествия оцеплено, специалистам предстоит разобраться во всех подробностях и понять вектор действий служб безопасности и охраны банка.