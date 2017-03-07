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08:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Грабитель-шахид опознан в Приморье

Сегодня после полудня в помещение «Примстройбанка» на перекрестке улиц Ленина и Пушкина в Уссурийске ворвался грабитель, сообщает ИА «Дейта».

Высокий лысый мужчина в чёрном драповом пальто заявил сотрудникам банка, что на нём надет пояс шахида, и под угрозой взрыва потребовал деньги. Получив 6 миллионов рублей наличными деньгами, преступник беспрепятственно покинул банк.

По информации ИА «Дейта», личность налетчика уже установлена, полиция ищет преступника по словесному описанию и фотоизображению. Есть информация, что налётчик мог скрыться с помощью «подельника» на автомобиле, похожем на Toyota Probox или Succeed.

Сейчас место происшествия оцеплено, специалистам предстоит разобраться во всех подробностях и понять вектор действий служб безопасности и охраны банка.

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