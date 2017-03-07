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08:07 (мск), источник: dostup1.ru

Боевой арсенал нашли в подвале дома на северо-западе Челябинска

Патроны, электродетонаторы, тротиловые шашки — все оказалось пригодным к использованию.

Боевой арсенал обнаружен в подвале дома на северо-западе Челябинска — патроны, электродетонаторы, тротиловые шашки оказались пригодны к использованию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Челябинской области.

Установлено, что после смерти мужа хозяйка частного дома решила его продать. Разбирая вещи в подвале, она обнаружила данную находку. Прибывшим правоохранителям женщина пояснила, что боеприпасы могли принадлежать ее покойному супругу, который в 80-х годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР.

Для обследования боеприпасов была вызвана инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии. «В подвале дома обнаружили три тротиловые шашки по 400 граммов, два электродетонатора, более двух тысяч пулеметных, автоматных и пистолетных патронов, а также два магазина от пистолета Макарова. Сотрудниками Росгвардии в ходе обследования установлено, что данные боеприпасы являются боевыми», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся следственные действия по установлению обстоятельств приобретения боеприпасов.

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