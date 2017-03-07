Боевой арсенал нашли в подвале дома на северо-западе Челябинска
Патроны, электродетонаторы, тротиловые шашки — все оказалось пригодным к использованию.
Патроны, электродетонаторы, тротиловые шашки — все оказалось пригодным к использованию.
Боевой арсенал обнаружен в подвале дома на
Установлено, что после смерти мужа хозяйка частного дома решила его продать. Разбирая вещи в подвале, она обнаружила данную находку. Прибывшим правоохранителям женщина пояснила, что боеприпасы могли принадлежать ее покойному супругу, который в 80-х годах проходил службу в Вооруженных Силах СССР.
Для обследования боеприпасов была вызвана
В настоящее время ведутся следственные действия по установлению обстоятельств приобретения боеприпасов.