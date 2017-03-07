Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Необычные роды звездных мам: пять историй
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
На 82-м году жизни умер великий актер Александр Кузнецов
Дмитрия Билана срочно готовят к операции
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
08:43 (мск), источник: Publika.md

Один человек погиб, ещё двое пострадали в ДТП, которое произошло накануне в Гратиештах

Один человек погиб, ещё двое пострадали в ДТП, которое произошло минувшим вечером в столичном пригороде Гратиешты.

Источник: Publika.md

Автомобиль, в котором они находились, съехал с трассы и перевернулся.

Авария произошла около девяти часов вечера вблизи школы, расположенной в центре села. Водитель хотел объехать искусственную неровность, но машина съехала с проезжей части и перевернулась.

«Мы с тремя друзьями были на улице, услышали шум. Подошли к месту происшествия и увидели труп и ещё троих пострадавших».

Полицейские говорят, что водитель превысил скорость.

Читайте также
Страшное ДТП в Ставченах

«Водитель ехал на большой скорости, в результате чего потерял управление, автомобиль выехал с трассы и перевернулся. Жертвой ДТП стал один человек, еще двоих отправили в больницу скорой помощи», — сказал полицейский Николай Бунибалта.

По словам очевидцев, водитель был пьян и попытался скрыться с места происшествия. Вскоре его задержали.

«Вытащили его из искореженного автомобиля, а он попытался сбежать. Затем вообще выпрыгнул из машины скорой помощи прямо на ходу. Он был пьян и не отдавал себе отчета, что говорит и что делает».

Полиция возбудила уголовное дело по статье убийство по неосторожности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пхеньян отработал нанесение ракетного удара по базам США
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
Олланд: ЕС должен приспособиться к жизни в составе 27 стран
РБК: банки не начали обслуживать клиентов по паспортам ЛНР и ДНР
Глава Минэнерго РФ рассказал о себестоимости добычи нефти и газа
Киев предоставил Москве список из заключенных на Украине россиян
Госдума рассмотрит закон о запрете на «позорящие» имена
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь