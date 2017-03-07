Один человек погиб, ещё двое пострадали в ДТП, которое произошло накануне в Гратиештах
Один человек погиб, ещё двое пострадали в ДТП, которое произошло минувшим вечером в столичном пригороде Гратиешты.
Один человек погиб, ещё двое пострадали в ДТП, которое произошло минувшим вечером в столичном пригороде Гратиешты.
Автомобиль, в котором они находились, съехал с трассы и перевернулся.
Авария произошла около девяти часов вечера вблизи школы, расположенной в центре села. Водитель хотел объехать искусственную неровность, но машина съехала с проезжей части и перевернулась.
«Мы с тремя друзьями были на улице, услышали шум. Подошли к месту происшествия и увидели труп и ещё троих пострадавших».
Полицейские говорят, что водитель превысил скорость.
«Водитель ехал на большой скорости, в результате чего потерял управление, автомобиль выехал с трассы и перевернулся. Жертвой ДТП стал один человек, еще двоих отправили в больницу скорой помощи», — сказал полицейский Николай Бунибалта.
По словам очевидцев, водитель был пьян и попытался скрыться с места происшествия. Вскоре его задержали.
«Вытащили его из искореженного автомобиля, а он попытался сбежать. Затем вообще выпрыгнул из машины скорой помощи прямо на ходу. Он был пьян и не отдавал себе отчета, что говорит и что делает».
Полиция возбудила уголовное дело по статье убийство по неосторожности.