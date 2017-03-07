18 торфяных пожаров ликвидировали в Качугском районе Иркутской области

18 торфяных пожаров, действовавших в Качугском районе Иркутской области, потушили накануне, 6 марта. Силы и средства отправились в место постоянной дислокации, заявил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда на брифинге. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам главы Минлеса региона, 13 торфяных пожаров ликвидировали вручную, пять очагов — с помощью бульдозера. Всего в работах были задействованы 10 человек и четыре единицы техники.

«Через 10 дней планируется провести мониторинг для подтверждения ликвидации всех очагов горения торфа», — рассказал Сергей Шеверда.

Напомним, что 12 очагов действовали в муниципалитете с декабря 2016 года.