Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Дочка МакSим стала копией мамы
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Первый пошел: состав из 57 вагонов прорвал блокаду Донбасса — СМИ
«Вопрос решен»: Сербия впервые сказала о Крыме РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Экс-командиры НАТО испугались «маленьких синих моряков» РФ – СМИ
Оружие Путина пошатнет мировой баланс сил – СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

18 торфяных пожаров ликвидировали в Качугском районе Иркутской области

Работы завершились 6 марта.

18 торфяных пожаров, действовавших в Качугском районе Иркутской области, потушили накануне, 6 марта. Силы и средства отправились в место постоянной дислокации, заявил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда на брифинге. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам главы Минлеса региона, 13 торфяных пожаров ликвидировали вручную, пять очагов — с помощью бульдозера. Всего в работах были задействованы 10 человек и четыре единицы техники.

«Через 10 дней планируется провести мониторинг для подтверждения ликвидации всех очагов горения торфа», — рассказал Сергей Шеверда.

Напомним, что 12 очагов действовали в муниципалитете с декабря 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Приятные сюрпризы от холдинга РЖД ожидают женщин в поездах дальнего следования 8 марта
Путин помиловал осужденную за госизмену Оксану Севастиди
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
Закон о единой российской нации переименовали
Выборы президента предложили провести в день присоединения Крыма
Исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА покинула свой пост
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
Дипломатический скандал между Малайзией и КНДР набирает обороты
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Бумажные ПТС скоро отменят: как это будет работать? С 1 июля на смену бумажному Паспорту транспортного средства придёт электронный. «Авто Mail.Ru» удалось выяснить основные детали грядущей реформы
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Продюсер о фильме «Красотка»: финал задумывался трагическим По словам Джеффри Катценберга, трансформация мрачной и реалистичной истории в почти волшебную сказку со счастливым концом сильно расстроила режиссера Гэрри Маршалла
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь