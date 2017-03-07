В Витебске при пожаре погиб хозяин квартиры
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре погиб хозяин квартиры. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре погиб хозяин квартиры. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре в витебской квартире по Московскому проспекту поступило 7 марта в 03.39. В результате погиб 67-летний хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается.
За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло три пожара, на которых погиб один человек, повреждено одно строение и одна единица техники.