В Витебске при пожаре погиб хозяин квартиры

Сообщение о пожаре в витебской квартире по Московскому проспекту поступило 7 марта в 03.39. В результате погиб 67-летний хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло три пожара, на которых погиб один человек, повреждено одно строение и одна единица техники.