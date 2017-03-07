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08:38 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске при пожаре погиб хозяин квартиры

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске при пожаре погиб хозяин квартиры. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в витебской квартире по Московскому проспекту поступило 7 марта в 03.39. В результате погиб 67-летний хозяин квартиры. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло три пожара, на которых погиб один человек, повреждено одно строение и одна единица техники.

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