Полицейский из столицы спас от грабителя соседку
21-летний полицейский из столицы спас от грабителя соседку вне рабочее время. Правоохранитель задержал вора, пробравшегося в квартиру женщины.
21-летний полицейский из столицы спас от грабителя соседку вне рабочее время. Правоохранитель задержал вора, пробравшегося в квартиру женщины.
По словам пострадавшей, в её квартиру проник незнакомый мужчина, напал на неё, а затем забрал деньги и документы. Женщина бросилась за ним, но он ударил её электрошокером.
«Я увидела у него в кармане свой кошелек. Побежала за ним, но на четвертом этаже он ударил меня электрошокером. Затем начал бить по голове, и я стала звать на помощь».
Крики услышал сосед женщины, полицейский, который был дома после смены.
«Я вышел и увидел зовущую на помощь соседку. Когда подошел к нападавшему, он вытащил из кармана электрошокер и попытался напасть на меня. Я уклонился, догнал его и обезвредил».
Полицейский позвонил своим коллегам, которые прибыли на место. Нападавшего задержали на трое суток.
Выяснилось, что задержанный уже ранее привлекался за подобные преступления.
«Согласно полученной нами информации, задержанный находится на учёте полиции, в частности, за кражи и грабежи», — сказал глава ИП сектора Чокана Руслан Саакиан.
Теперь задержанному грозит 10 лет тюрьмы за грабёж.