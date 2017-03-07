Полицейский из столицы спас от грабителя соседку

По словам пострадавшей, в её квартиру проник незнакомый мужчина, напал на неё, а затем забрал деньги и документы. Женщина бросилась за ним, но он ударил её электрошокером.

«Я увидела у него в кармане свой кошелек. Побежала за ним, но на четвертом этаже он ударил меня электрошокером. Затем начал бить по голове, и я стала звать на помощь».

Крики услышал сосед женщины, полицейский, который был дома после смены.