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08:44 (мск), источник: Новости Перми

Убийца выпускницы в селе Частые получил 18 лет колонии

Преступление произошло летом прошлого года. Тогда 19-летний обвиняемый изнасиловал и задушил 18-летнюю девушку.

В Пермском крае состоялся суд над 19-летним молодым человеком, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве.

По информации СУ СКР по Пермскому краю, в июле 2016 года в селе Частые преступник изнасиловал малознакомую 18-летнюю выпускницу, после чего руками задушил ее.

Суд приговорил убийцу к 18-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.



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