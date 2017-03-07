Убийца выпускницы в селе Частые получил 18 лет колонии
Преступление произошло летом прошлого года. Тогда 19-летний обвиняемый изнасиловал и задушил 18-летнюю девушку.
Преступление произошло летом прошлого года. Тогда 19-летний обвиняемый изнасиловал и задушил 18-летнюю девушку.
В Пермском крае состоялся суд над 19-летним молодым человеком, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве.
По информации СУ СКР по Пермскому краю, в июле 2016 года в селе Частые преступник изнасиловал малознакомую 18-летнюю выпускницу, после чего руками задушил ее.
Суд приговорил убийцу к 18-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.