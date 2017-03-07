Убийца выпускницы в селе Частые получил 18 лет колонии

В Пермском крае состоялся суд над 19-летним молодым человеком, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве.



По информации СУ СКР по Пермскому краю, в июле 2016 года в селе Частые преступник изнасиловал малознакомую 18-летнюю выпускницу, после чего руками задушил ее.



Суд приговорил убийцу к 18-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год.







