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08:43 (мск), источник: Om1.ru

Жительница Омской области пьяной погибла в пожаре

Женщина пришла в гости к подруге выпить. Сельчанки напились так сильно, что не увидели, как загорелся дом.

Трагично закончилась дружеская попойка двух подруг из Знаменки — загорелся дом. Вчера вечером, около 21:30, сельчанин, проживающий в двухквартирном доме, заметил, что горит квартира его соседки.

Мужчина вызвал пожарных и бросился на помощь к соседке, ему удалось вытащить женщину. К прибытию пожарных горела кровля квартиры и веранда. Спасатели во время работ обнаружили в комнате труп женщины. Как выяснилось, 56-летняя сельчанка пришла в гости к подруге, и вместе они крепко выпили. Настолько крепко, что не заметили, как начался пожар.

Сосед вытащил из огня хозяйку квартиры, но та была настолько пьяна, что не вспомнила о своей подруге, оставшейся в огне. В итоге гостья умерла, отравившись продуктами горения. В настоящее время Тарский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Омской области проводит проверку по факту гибели женщины. Также устанавливаются и причины пожара.

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