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08:51 (мск), источник: Tengrinews

Полицейские Астаны предупреждают о новом виде мошенничества

В ДВД Астаны поступают заявления от граждан о мошеннических действиях брокерских компаний.

Источник: Tengrinews

Полицейские Астаны предупреждают о новом виде мошенничества, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы. По данным ведомства, в ДВД поступают заявления от граждан о мошеннических действиях брокерских компаний.

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«В Департамент внутренних дел Астаны поступают заявления граждан о мошеннических действиях брокерских компаний “Дельта трейд” и “Эки трейд”, которые предлагают инвестировать денежные средства для участия в международных валютных торгах. Данные компании, представляясь брокерами на рынке валютных торгов, используя регистрационный номер или другие присвоенные данные, чтобы убедить потенциальных клиентов работать с якобы уполномоченной организацией — тактика, которую зачастую используют мошенники при агрессивном “холодном обзвоне” клиентов, предлагают широкий спектр услуг на глобальных финансовых рынках (проведение сделок по валютным парам), обучение методам торговли посредством лицензированного торгового терминала, физический адрес указывают офшорный, сайт компаний переведен на четыре языковые версии (английский, русский, казахский, украинский). Мошенники убеждают клиентов вложить определенные суммы денег в долларах, причем неоднократно, злоупотребляя доверием, обещают многократную прибыль, то есть быстрое обогащение. Однако после осуществления вклада большой суммы денег со счета клиента исчезают вложенные ранее деньги. В итоге никакой прибыли не получено, сайты брокеров заблокированы, телефоны отключены», — заявили в ДВД Астаны.

Полицейские Астаны не рекомендуют вложение денег в сомнительного характера компании.

«ДВД Астаны предупреждает граждан о новом виде мошенничества, не рекомендует участие и вложение денежных средств в сомнительного характера брокерские и иные компании, тем более при телефонном контакте или посредством интернет-ресурса (по электронной почте)», — отметили в ДВД.

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