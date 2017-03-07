Убийство на гродненской дискотеке: милиция ищет двух девушек

В какой-то момент 34-летний гродненец нанес удар кулаком в голову своему 46-летнему оппоненту. Тот упал на пол и ударился головой. Мужчина умер в течении десяти минут, еще до прибытия бригады скорой помощи.

В ночь на субботу, 4 марта, на ночной дискотеке между двумя пьяными компаниями разгорелся конфликт. Сначала драка произошла на крыльце заведения, где отдыхали гродненцы «кому за 30». Охранники быстро разняли потасовку, однако спустя некоторое время ссора продолжилась фойе.

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В настоящее время подозреваемый в совершении убийства задержан. По информации областного УВД, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).

Всего же, как ранее сообщал Sputnik, сотрудниками отдела охраны на дискотеке были задержаны четверо мужчин.

В понедельник вечером милиция опубликовала в интернете видео с той самой дискотеки. Правоохранители надеются, что ролик с камер видеонаблюдения поможет найти свидетелей трагедии.

По информации УВД, ценной информацией о произошедшем могут обладать две девушки, которые находились рядом в момент совершения преступления.