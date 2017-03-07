Украденная невеста защитила свою честь в суде
Похищенная девушка через суд добилась наказания для своего несостоявшегося жениха и золовки.
Похищенная девушка через суд добилась наказания для своего несостоявшегося жениха и золовки.
АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Похитители невесты приговорены к незначительным штрафам за похищение невесты и унижение ее достоинства в
Согласно материалам дела, в июле 2016 года
«Частные обвиняемые после первой брачной ночи оскорбили и унизили честь и достоинство невинной потерпевшей А.. Потерпевшая А. проверилась у
Несмотря на доказательства, брат с сестрой не переставали оскорблять и унижать свою несостоявшуюся келин, отказались признавать свою вину и мириться с потерпевшей. Девушка подала на них в суд за унижение чести и достоинства.
Похитителей привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 131 УК Республики Казахстан (Оскорбление, выраженное в неприличной форме).
Суд признал родственников виновными. Им назначено наказание в виде штрафа. «Жених» должен выплатить девушке 20 МРП (45 тысяч 380 тенге), а его сестра — 30 МРП (68 тысяч тенге).
Оба они обжаловали приговор суда, однако апелляционный суд не удовлетворил их жалобу. Приговор вступил в законную силу.