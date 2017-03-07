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09:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Украденная невеста защитила свою честь в суде

Похищенная девушка через суд добилась наказания для своего несостоявшегося жениха и золовки.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 7 мар — Sputnik. Похитители невесты приговорены к незначительным штрафам за похищение невесты и унижение ее достоинства в Южно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Военного суда Казахстана.

Согласно материалам дела, в июле 2016 года военнослужащий-контрактник Е. вместе со своей сестрой В. сговорились похитить девушку А. с целью взять ее замуж. Как отмечается в сообщении суда, «невесту» против ее воли привезли в дом и «уговорили» стать женой.

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«Частные обвиняемые после первой брачной ночи оскорбили и унизили честь и достоинство невинной потерпевшей А.. Потерпевшая А. проверилась у врача-гинеколога, согласно заключению которого вина в бесчестии А. не нашла свое подтверждение», — говорится в сообщении суда.

Несмотря на доказательства, брат с сестрой не переставали оскорблять и унижать свою несостоявшуюся келин, отказались признавать свою вину и мириться с потерпевшей. Девушка подала на них в суд за унижение чести и достоинства.

Похитителей привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 131 УК Республики Казахстан (Оскорбление, выраженное в неприличной форме).

Суд признал родственников виновными. Им назначено наказание в виде штрафа. «Жених» должен выплатить девушке 20 МРП (45 тысяч 380 тенге), а его сестра — 30 МРП (68 тысяч тенге).

Оба они обжаловали приговор суда, однако апелляционный суд не удовлетворил их жалобу. Приговор вступил в законную силу.

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