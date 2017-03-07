СК возбудил уголовное дело по новым обстрелам Донецка

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (“Применение запрещенных средств и методов ведения войны”) по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года».

В результате этих преступлений были ранены два гражданских лица и повреждены более 10 жилых объектов, отметила она.