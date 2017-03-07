Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Девятиэтажки снесут в Москве вместе с пятиэтажками
Натали Портман родила дочь
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:38 (мск), источник: ТАСС

СК возбудил уголовное дело по новым обстрелам Донецка

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по новым обстрелам Донбасса вооруженными силами Украины.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, «возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (“Применение запрещенных средств и методов ведения войны”) по фактам многочисленных обстрелов жилых домов в городе Донецке в период с 27 февраля по 2 марта текущего года».

В результате этих преступлений были ранены два гражданских лица и повреждены более 10 жилых объектов, отметила она.

Первые части американской батареи ПРО THAAD доставлены в Республику Корея
Закон о единой российской нации переименовали
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
МИД Канады: Россия может дестабилизировать ситуацию в стране
Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате малайзийцев
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
СКР установил приказавшего обстрелять Донбасс из «Точки-У»
В Петербурге умер раненный в результате покушения офицер УФСИН
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
12 идей для организации гардеробной
Студентов отправят на строительство Керченского моста
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь