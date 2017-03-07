Причиной пожара на Панфиловцев, в котором погибла семья, могла стать электроплита
Причиной пожара на Панфиловцев, в котором погибла семья, могла стать не отключенная электроплита. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.
Причиной пожара на Панфиловцев, в котором погибла семья, могла стать не отключенная электроплита. Об этом сообщает СУ СКР по Челябинской области.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве.
Напомним, трагедия произошла седьмого марта около трех часов ночи в частном доме по улице Панфиловцев в Челябинске. Погибли три человека, в том числе двухлетний малыш.