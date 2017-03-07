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09:58 (мск), источник: ИА REGNUM

Нападение на автоинспекторов в Прикамье: есть пострадавший

В Березниках двое мужчин напали на экипаж ДПС. Полицейским пришлось применить оружие.

В городе Березники Пермского края совершено нападение на экипаж ДПС. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 февраля, однако широкую огласку получил 7 марта, сообщают местные СМИ.

На улице Мира инспекторы остановили для проверки автомобиль, в котором находились трое мужчин и девушка. Двое пьяных парней напали на полицейских и попытались завладеть табельным оружием.

«Инспекторы ДПС, в соответствии с законом “О полиции”, с целью пресечения противоправных действий применили табельное оружие. Были сделаны несколько предупредительных выстрелов, однако граждан это не остановило, после чего полицейские вынуждены были выстрелить по одному из нападавших», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

По факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждено уголовное дело. В настоящее время один нападавших на полицейских мужчин находится под стражей, второй — в больнице. Проводится проверка правомерности применения оружия стражем порядка.

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