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10:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Борском районе при столкновении «Газели» и иномарки погиб мужчина

В Борском районе Нижегородской области столкнулись «Газель» и иномарка. Погиб мужчина. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП произошло 6 марта в 16:40 на 49 км автодороги Нижний Новгород — Киров 6 марта. Водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью».

В результате аварии погиб 23-летний мужчина. Еще один мужчина 27-летний мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Они оба находились в иномарке.

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