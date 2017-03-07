В Борском районе при столкновении «Газели» и иномарки погиб мужчина
В Борском районе Нижегородской области столкнулись «Газель» и иномарка. Погиб мужчина. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
В Борском районе Нижегородской области столкнулись «Газель» и иномарка. Погиб мужчина. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП произошло 6 марта в 16:40 на 49 км автодороги Нижний Новгород — Киров 6 марта. Водитель Chevrolet не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью».
В результате аварии погиб 23-летний мужчина. Еще один мужчина 27-летний мужчина был госпитализирован с