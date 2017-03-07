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09:47 (мск), источник: Nur.kz

У летевшего из Астаны в Алматы самолета Air Astana отказал двигатель

Boeing 757 объявил сигнал бедствия.

Источник: Nur.kz

У самолета авиакомпании Air Astana, летевшего по маршруту Астана-Алматы, отказал левый двигатель. Об этом на странице в Facebook сообщил Денис Кривошеев, передает NUR.KZ.

«Сегодня, 7 марта, рейс КС672 Б752 Аir Astana летевший по маршруту Астана — Алматы объявил сигнал бедствия. Причина — отказ левого двигателя. В результате Боинг 757 регис P4MAS в 11.16 благополучно сел в Алматы.

На борту было 72 пассажира и 8 членов экипажа.

Это второе происшествие за последнюю неделю", — написал Кривошеев.

По словам блогера, ЧП произошло с самолетом A-320NEO с бортовым номером P4-KBH. Борт прибыл в ноябре 2016 года и компания стала его первым эксплуатантом.

Именно на этом самолете не более месяца назад был заменен один из двигателей.

Кривошеев призвал провести тщательное расследование всех случаев отказа.

«Это уже систематическое происшествие и нужно понять, что лежит в основе сбоев», — добавил блогер.

В международном аэропорту Алматы прокомментировали посадку воздушного судна.

«7 марта самолет авиакомпании Air Astana выполняющий рейс КС672, воздушное судно Боинг 757−200, по маршруту Астана-Алматы запросил посадку по причине отказа одного двигателя.

В 11.00 воздушное судно благополучно приземлилось в штатном режиме аэропорту Алматы. На борту находились 72 пассажиров и 8 членов экипажа", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, 5 марта самолет Air Astana, следовавший по маршруту Алматы — Уральск экстренно сел в аэропорту Актобе из-за неисправности в системе распределения воздуха двигателя.

При выполнении рейса в кабине пилотов появилось сообщение о неисправности в системе распределения воздуха двигателя. Руководствуясь соображениями безопасности, самолет произвел штатную посадку.

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