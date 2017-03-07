У летевшего из Астаны в Алматы самолета Air Astana отказал двигатель
Boeing 757 объявил сигнал бедствия.
Boeing 757 объявил сигнал бедствия.
У самолета авиакомпании Air Astana, летевшего по маршруту
«Сегодня, 7 марта, рейс КС672 Б752 Аir Astana летевший по маршруту Астана — Алматы объявил сигнал бедствия. Причина — отказ левого двигателя. В результате Боинг 757 регис P4MAS в 11.16 благополучно сел в Алматы.
На борту было 72 пассажира и 8 членов экипажа.
Это второе происшествие за последнюю неделю", — написал Кривошеев.
По словам блогера, ЧП произошло с самолетом A-320NEO с бортовым номером P4-KBH. Борт прибыл в ноябре 2016 года и компания стала его первым эксплуатантом.
Именно на этом самолете не более месяца назад был заменен один из двигателей.
Кривошеев призвал провести тщательное расследование всех случаев отказа.
«Это уже систематическое происшествие и нужно понять, что лежит в основе сбоев», — добавил блогер.
В международном аэропорту Алматы прокомментировали посадку воздушного судна.
«7 марта самолет авиакомпании Air Astana выполняющий рейс КС672, воздушное судно Боинг 757−200, по маршруту
В 11.00 воздушное судно благополучно приземлилось в штатном режиме аэропорту Алматы. На борту находились 72 пассажиров и 8 членов экипажа", — сообщили в
Напомним, 5 марта самолет Air Astana, следовавший по маршруту Алматы — Уральск экстренно сел в аэропорту Актобе
При выполнении рейса в кабине пилотов появилось сообщение о неисправности в системе распределения воздуха двигателя. Руководствуясь соображениями безопасности, самолет произвел штатную посадку.