У летевшего из Астаны в Алматы самолета Air Astana отказал двигатель

У самолета авиакомпании Air Astana, летевшего по маршруту Астана-Алматы, отказал левый двигатель. Об этом на странице в Facebook сообщил Денис Кривошеев, передает NUR.KZ.

«Сегодня, 7 марта, рейс КС672 Б752 Аir Astana летевший по маршруту Астана — Алматы объявил сигнал бедствия. Причина — отказ левого двигателя. В результате Боинг 757 регис P4MAS в 11.16 благополучно сел в Алматы.

На борту было 72 пассажира и 8 членов экипажа.

Это второе происшествие за последнюю неделю", — написал Кривошеев.