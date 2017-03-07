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10:31 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе будут судить сектантку-лжецелительницу

Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летней участницы религиозной секты «Орда».

— По версии следствия, обвиняемая проводила в своей квартире в микрорайоне Сипайлово религиозные обряды и церемонии, в ходе которых сообщала клиентам о наличии у них неизлечимых заболеваний и порчи. При этом у женщины не было медицинского образования и лицензии. — рассказала старший помощник прокурора РБ Гузель Масагутова. — От ложных болезней злоумышленница предлагала исцелиться путем общения с духами предков, камчевания (нанесения ударов плеткой) и участия в платных паломнических поездках. При проведении обрядов женщина поджигала одурманивающие травы, содержащие психоактивные вещества.

Из-за таких «лечебных» процедур психическому здоровью одной из посетительниц секты был нанесен тяжкий вред. По иску прокуратуры деятельность деструктивной организации была прекращена. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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