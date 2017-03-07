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10:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец, угнавший автомобиль с территории роддома, задержан

Полицейские задержали волгоградца, угнавшего Mercedes с территории родильного дома в Михайловском районе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в полицию обратился 45-летний сотрудник роддома с заявлением о том, что неизвестный угнал его автомобиль из гаража, расположенного на территории учреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили машину на дороге, ведущей из Михайловки в хутор Отруба. После этого полицейские нашли и задержали 18-летнего угонщика. По его словам, зайдя в гараж, он увидел в замке зажигания Mercedes ключи и решил доехать на авто до дома в соседнее село. По дороге он не справился с управлением, врезался в металлическое ограждение и, бросив иномарку, скрылся. «Изобличить угонщика помогли опечатки пальцев, обнаруженные экспертами в ходе осмотра машины», — добавили в ГУ МВД.

Теперь угонщику грозит до пяти лет колонии.

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