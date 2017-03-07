Пожар произошел на сахарном заводе в Жамбылской области

В цехе сахарного завода в Жамбылской области произошел пожар, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Пожар произошел в двухэтажном цехе сахарного завода, который находится на реконструкции, Меркенского филиала ТОО «Центральноазиатская Сахарная Корпорация» в полночь.

В цехе произошел пожар второго этажа и крыши на площади 250 квадратных метров. Пожар локализован в 01.20 и ликвидирован в 02.50. В ликвидации пожара были задействованы: ГУ «СПиАСР» ДЧС — 25 человек и семь единиц техники; ОЧС Меркенского района — два человека; ОВД Меркенского района — два человека и одна единица техники; акимат Меркенского района — четыре человека и одна единица техники.