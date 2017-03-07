В Петербурге скончался раненный в ходе покушения офицер УФСИН

«Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о переквалификации дела на статью «Убийство».

Покушение произошло 2 марта во Всеволжском районе: преступник шесть раз выстрелил в офицера, когда тот сидел в припаркованном автомобиле. Через три дня в Петербурге был задержан 63-летний местный житель, который первоначально проходил по делу как свидетель.