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10:12 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге скончался раненный в ходе покушения офицер УФСИН

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Офицер петербургского управления ФСИН, которого ранили в ходе покушения в Ленинградской области, скончался в ночь на вторник, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК.

«Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти скончался в больнице», — сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о переквалификации дела на статью «Убийство».

Покушение произошло 2 марта во Всеволжском районе: преступник шесть раз выстрелил в офицера, когда тот сидел в припаркованном автомобиле. Через три дня в Петербурге был задержан 63-летний местный житель, который первоначально проходил по делу как свидетель.

Вечером того же дня по подозрению в подстрекательстве убийства задержали замначальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Что именно стало мотивом преступления, пока не сообщается.

Комментарии
2
Сергей
Жаль конечно. Но терпение видимо у кого то лопнуло.
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Сергей
Я думаю это все обосновано. Ибо всем известно какие условия содержания в тюрьмах ленинградской области. Власть у зэков . Безпредел.
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