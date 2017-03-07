Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя»
В Азовском море прошел бой между украинским флотом и ополченцами
Женщина-пилот из РФ рассказала, как на нее реагируют пассажиры
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
«Невозвращенка» Аллилуева. Как дочь Сталина сбежала из СССР6 марта 1967 года дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева приняла решение не возвращаться в Советский Союз
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Видео кортежа Путина вызвало шквал обсуждений в соцсетях
Порошенко просит у Британии и Польши наказать ДНР
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
СМИ: фанаты осудили Волочкову за округлившийся живот
РФ обвинили в применении против США ракет-«кротов»
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
12Первая женщина в космосе
10:31 (мск), источник: AmurMedia.ru

Двое подростков в Хабаровском крае погибли по вине пьяного водителя

Уголовное дело направлено в суд.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Прокуратура Ульчского района Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Богородское. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в ночное время 25.10.2016 г. в центре села Богородское обвиняемый управлял автомобилем «Nissan Primera», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на двух учащихся 11 класса местной школы, который шли по правой стороне проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия, от полученных травм подростки скончались на месте.

Уголовное дело прокуратура направила в Ульчский районный суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ростислав Гольдштейн: вложение в гособлигации – более надежный и выгодный вариант
Закон о единой российской нации переименовали
Россия вошла в тридцатку лучших стран мира
МИД Канады: Россия может дестабилизировать ситуацию в стране
Премьер-министр Малайзии обвинил КНДР в захвате малайзийцев
В ООН обеспокоены новым указом Трампа об иммиграции
СКР установил причастного к обстрелу Донбасса из «Точки-У»
В Петербурге умер раненный в результате покушения офицер УФСИН
Спорт
Гол Канунникова принес «Рубину» победу над «Анжи» в матче РФПЛ В составе махачкалинского клуба пенальти на 22-й минуте не реализовал Адлан Кацаев
Авто
Новый Kia Rio сфотографировали без камуфляжа Фотошпионам удалось заснять Kia Rio нового поколения, дебют которого должен состояться летом этого года
Hi-Tech
Российские ученые создали уникальный авиадвигатель Уфимские ученые первыми в России изобрели многотопливный авиационный двигатель, который обладает высокой удельной мощностью и экономичностью
Кино
Сергей Безруков и Анна Матисон на премьере фильма «После тебя» Супруги представили свою новую совместную картину первым зрителям, среди которых было немало именитых гостей
Недвижимость
В России участились случаи афер с газовыми счетчиками
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Эксперты: новое жилье станет доступно большинству граждан
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка МакSим стала копией мамы Певица показала подросшую дочку.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь