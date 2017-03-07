Двое подростков в Хабаровском крае погибли по вине пьяного водителя
Уголовное дело направлено в суд.
Уголовное дело направлено в суд.
Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.
Прокуратура Ульчского района Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Богородское. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
По версии следствия, в ночное время
Уголовное дело прокуратура направила в Ульчский районный суд для рассмотрения по существу.