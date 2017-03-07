Двое подростков в Хабаровском крае погибли по вине пьяного водителя

Хабаровск, 7 марта, AmurMedia.

Прокуратура Ульчского района Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Богородское. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

По версии следствия, в ночное время 25.10.2016 г. в центре села Богородское обвиняемый управлял автомобилем «Nissan Primera», находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Водитель не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на двух учащихся 11 класса местной школы, который шли по правой стороне проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия, от полученных травм подростки скончались на месте.

Уголовное дело прокуратура направила в Ульчский районный суд для рассмотрения по существу.