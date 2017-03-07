Дача взятки директору колледжа попала на видео
Директор юридического колледжа Златоуста получает взятку от студентов.
Директор юридического колледжа Златоуста получает взятку от студентов.
Региональное управление ФСБ обнародовало кадры оперативной съемки, на которых видно, как директор юридического колледжа Златоуста получает взятку от студентов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
— 12 с половиной, считайте.
Руководитель учебного заведения невозмутимо пересчитывает купюры, затем получает ещё — от другой студентки. Из разговора за кадром становится понятно, что они надеются успешно сдать экзамен. Александр Гомола обещает: преподаватели не будут задавать вопросов. Правда, позже следователи выяснят: повлиять на учебный процесс директор не мог, так как только сдавал помещения в субаренду, а официально устроен в другом образовательном учреждении. Известно, что он сумел выманить в обмен на легкую сдачу экзамена 88 тыс. рублей. Дело завели по статье «Мошенничество». Следствие завершено, теперь решение должен вынести суд.