Дача взятки директору колледжа попала на видео

Руководитель учебного заведения невозмутимо пересчитывает купюры, затем получает ещё — от другой студентки. Из разговора за кадром становится понятно, что они надеются успешно сдать экзамен. Александр Гомола обещает: преподаватели не будут задавать вопросов. Правда, позже следователи выяснят: повлиять на учебный процесс директор не мог, так как только сдавал помещения в субаренду, а официально устроен в другом образовательном учреждении. Известно, что он сумел выманить в обмен на легкую сдачу экзамена 88 тыс. рублей. Дело завели по статье «Мошенничество». Следствие завершено, теперь решение должен вынести суд.