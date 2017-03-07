Хабаровская автолюбительница придавила бомжа к мусорному контейнеру

В понедельник утром недалеко от торгового центра «Южный парк» женщина за рулем «Ленд Крузера Прадо» совершила наезд на бездомного, который в этот момент искал пропитание в мусорном контейнере, сообщает портал «Губерния».

Женщина ехала из глубины жилмассива к улице Суворова. Возле мусорной площадки автомобиль занесло на обледенелой дороге. Бродяга стоял к проезжей части спиной и угрозы не видел. Внедорожник придавил мужчину к металлическому контейнеру.

Приезжавшая на место аварии бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу для полного обследования. В стационаре серьезных травм у мужчины 1952 года рождения не обнаружили: он отделался ушибом левого колена.

После оформления ДТП автолюбительнице пришлось вести диалог с представителями управляющей компании жилкомплекса. Сбитые «Ленд Крузером» мусорные баки повредили металлическую ограду. Женщина ответила встречным обвинением: она была возмущена состоянием дороги.