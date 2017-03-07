Гибель 3 челябинцев при пожаре расследует СК
Стала известна возможная причина трагедии.
Стала известна возможная причина трагедии.
Обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Советском районе выясняют правоохранительные органы.
Стала известна возможная причина трагедии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Напомним, ЧП произошло в ночь на 7 марта в одном из частных домов на улице Панфиловцев. Согласно предварительной информации, возгорание возникло
«Организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в Следственном комитете региона.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.