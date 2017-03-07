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11:34 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Гибель 3 челябинцев при пожаре расследует СК

Стала известна возможная причина трагедии.

Обстоятельства гибели трех человек при пожаре в Советском районе выясняют правоохранительные органы.

Стала известна возможная причина трагедии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Напомним, ЧП произошло в ночь на 7 марта в одном из частных домов на улице Панфиловцев. Согласно предварительной информации, возгорание возникло из-за не выключенной электроплиты.

«Организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнили в Следственном комитете региона.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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