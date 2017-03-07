Чиновница из Шербакульского районам попалась на мошенничестве

Используя служебное положение, она включила в список пострадавших от паводка всю свою семью, родственников и друзей. Всего 22 человека, которые по факту не находились в зоне подтопления, и поэтому не пострадали от большой воды, а значит материальная помощь от государства им не требовалась. Преступные намерения чиновницы раскрыли, когда та стала начислять себе и своим близким денежные суммы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.