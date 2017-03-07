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11:38 (мск), источник: Вести - Омск

Чиновница из Шербакульского районам попалась на мошенничестве

Чиновница из Шербакульского района намеревалась похитить из федерального бюджета 1 миллион 320 тысяч рублей.

Используя служебное положение, она включила в список пострадавших от паводка всю свою семью, родственников и друзей. Всего 22 человека, которые по факту не находились в зоне подтопления, и поэтому не пострадали от большой воды, а значит материальная помощь от государства им не требовалась. Преступные намерения чиновницы раскрыли, когда та стала начислять себе и своим близким денежные суммы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

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