В Ейске задержаны вандалы, разгромившие Приморскую набережную

Как сообщал «Югополис», происшествие было зафиксировано в пятницу, 3 марта. На участке аллеи по улице К. Маркса от парка им. Поддубного до парка им. Горького неизвестные совершили акт вандализма. Были перевернуты все бетонные урны, 4 из них разбиты, выведены из строя 46 фонарей уличного освещения, один плафон разбит. Кроме того, на Приморской набережной, между улицами Мира и Краснодарской, из ограждения была похищена декоративная мраморная «жемчужина».

К расследованию сразу же подключились правоохранительные органы. С помощью камер видеонаблюдения они быстро вышли на след вандалов. Известно, что они — учащиеся местных ссузов. Злоумышленники признались в содеянном.

Проводится доследственная проверка. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.