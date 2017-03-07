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11:36 (мск), источник: Югополис

В Ейске задержаны вандалы, разгромившие Приморскую набережную

Злоумышленников нашли с помощью камер видеонаблюдения.

Как сообщал «Югополис», происшествие было зафиксировано в пятницу, 3 марта. На участке аллеи по улице К. Маркса от парка им. Поддубного до парка им. Горького неизвестные совершили акт вандализма. Были перевернуты все бетонные урны, 4 из них разбиты, выведены из строя 46 фонарей уличного освещения, один плафон разбит. Кроме того, на Приморской набережной, между улицами Мира и Краснодарской, из ограждения была похищена декоративная мраморная «жемчужина».

К расследованию сразу же подключились правоохранительные органы. С помощью камер видеонаблюдения они быстро вышли на след вандалов. Известно, что они — учащиеся местных ссузов. Злоумышленники признались в содеянном.

Проводится доследственная проверка. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

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