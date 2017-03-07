На Ново-Вокзальной Hyundai влетел в «одиннадцатую»: пассажира ВАЗа зажало в салоне

Hyundai врезался в правый бок отечественной легковушки. От удара иномарку развернуло на 180 градусов, а «одиннадцатую» отбросило на газон, сообщают очевидцы в группе «ДТП Самара».

В результате аварии в вазовском автомобиле оказался заблокирован пассажир. Из машины его доставали спасатели. Пострадавшего с различными травмами госпитализировали в больницу. Водители не пострадали.