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10:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Убийца подростка в Норильске получила 10 лет колонии

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в апреле прошлого года.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярский краевой суд вынес приговор жительнице Норильска, убившей подростка. Подробности дела рассказали в краевой прокуратуре.

Сторона обвинения доказала, что 10 апреля прошлого года 39-летняя женщина избила 13-летнего мальчика, после чего повалила его на пол и задушила. Затем она положила тело в сумку и на такси вывезла в другой район, где выбросила мальчика в мусорный бак. Напомним, тело ребенка нашла женщина-дворник.

В ходе расследования выяснилось, что убийству предшествовал конфликт между женщиной и подростком, который стал очевидцем сексуального насилия над ее сыном. Когда ребенок пришел к ней в гости, женщина высказала ему претензии, на что он ответил грубостью и насмешками. Разъяренная мать убила мальчика.

Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После отбывания срока свобода осужденной будет ограничена сроком на 1 год. Кроме того, женщину обязали пройти лечение у психиатра. Сыну осужденной назначен опекун.

Напомним, инцидент получил широкий общественный резонанс. После убийства подростка в Норильске состоялось оперативное совещание правоохранителей. Преступление прокомментировал тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, предложивший ввести смертную казнь за детоубийство.

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Убийца подростка в Норильске получила 10 лет колонии
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