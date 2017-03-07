Убийца подростка в Норильске получила 10 лет колонии

Красноярский краевой суд вынес приговор жительнице Норильска, убившей подростка. Подробности дела рассказали в краевой прокуратуре.

Сторона обвинения доказала, что 10 апреля прошлого года 39-летняя женщина избила 13-летнего мальчика, после чего повалила его на пол и задушила. Затем она положила тело в сумку и на такси вывезла в другой район, где выбросила мальчика в мусорный бак. Напомним, тело ребенка нашла женщина-дворник.

В ходе расследования выяснилось, что убийству предшествовал конфликт между женщиной и подростком, который стал очевидцем сексуального насилия над ее сыном. Когда ребенок пришел к ней в гости, женщина высказала ему претензии, на что он ответил грубостью и насмешками. Разъяренная мать убила мальчика.

Суд приговорил женщину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После отбывания срока свобода осужденной будет ограничена сроком на 1 год. Кроме того, женщину обязали пройти лечение у психиатра. Сыну осужденной назначен опекун.

Напомним, инцидент получил широкий общественный резонанс. После убийства подростка в Норильске состоялось оперативное совещание правоохранителей. Преступление прокомментировал тогдашний детский омбудсмен Павел Астахов, предложивший ввести смертную казнь за детоубийство.