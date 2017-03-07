В Норильске водитель за издевательство над полицейским попал под следствие

Житель Норильска подозревается в применении насилия к сотруднику полиции. В отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по красноярскому краю.

Инцидент произошел 16 января 2017 года. По версии следствия, наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Однако мужчина отказался предъявить документы и попытался скрыться. Зажав кисти рук одного из стражей порядка передним стеклом, он несколько метров протащил его по дороге. Когда полицейский смог освободить руки, злоумышленник скрылся.

Машину нарушителя полицейские нашли в одном из дворов города. Был задержан и водитель. Против него возбуждено уголовное дело по статье 318 ч.1 УК РФ — применение насилия не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти. Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.