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17:08 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове мужчину осудили на 19 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков из Китая и Таиланда

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор мужчине, который обвинялся в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Установлено, что в ноябре 2014 года Юрий Паранюк договорился со своим знакомым, который проживал в Таиланде, о поставке им в Россию почтовых посылок с синтетическими наркотиками из Таиланда, а также из Китая. Таким образом с ноября 2014 года по август 2015 года Паранюк получил пять посылок, в которых содержалось более 4 кг наркотиков.

«В марте 2015 года в ходе таможенного контроля на посту “Владивостокский почтамт” было выявлено почтовое отправление, следовавшее из КНР в Ростов-на-Дону, в котором находилось наркотическое средство синтетического происхождения весом около 1 кг», — сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Мужчину задержали при получении посылки мужчина был задержан.

Суд признал Паранюка виновным в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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