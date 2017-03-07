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11:36 (мск), источник: Uralpress.ru

Виновник ДТП со скорой не извинился перед родными погибших. Часть потерпевших требуют компенсации вреда

Виновник резонансного ДТП с машиной скорой помощи в Челябинске 27-летний Александр Филин, по вине которого погибло трое человек, пока не принес извинений пострадавшим и не возместил ущерб. Некоторые потерпевшие требуют компенсации причиненного вреда.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Курчатовского районного суда Челябинска Наталья Наумова, шестого марта состоялось первое заседание по этому громкому уголовному делу. Оно прошло в тюремной больнице, где в настоящий момент находится обвиняемый. В судебном заседании были допрошены потерпевшие, оглашены показания свидетелей. Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Все потерпевшие просили назначить Филину самое строгое наказание. По вменяемой ему статье предусмотрено до девяти лет лишения свободы.

Как пояснила Наталья Наумова, ряд потерпевших заявили ходатайства о компенсации морального вреда. Так, трое совершеннолетних детей погибшего водителя скорой Сергея Федерягина требуют компенсации по три миллиона рублей каждый. Кроме того, отец погибшего фельдшера Владислава Исламова ходатайствовал о компенсации в один миллион рублей. Отец погибшего годовалого ребенка и пострадавшая в этом ДТП мама малыша, а также еще одна пострадавшая фельдшер Лиза Гроза не заявляли о возмещении вреда.

Следующее заседание по данному уголовному делу состоится 22 марта 2017 года. Пока не ясно, где оно будет проходить — в тюремной больнице или в здании суда. Все будет зависеть от состояния здоровья Александра Филина. В настоящий момент оно оценивается как стабильно тяжелое.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жуткая авария произошла восьмого октября 2016 года в шесть часов утра. Александр Филин, управлявший автомобилем «Хонда Цивик» в состоянии алкогольного опьянения, протаранил машину скорой помощи, в которой в больницу везли маму с 10-месячным малышом. От удара «скорая» врезалась в опору электропередач, переломив ее пополам.

В результате ДТП погибли трое: годовалый ребенок, 60-летний водитель скорой Сергей Федерягин, 26-летний фельдшер Владислав Исламов. Кроме того, в аварии получили травмы 23-летняя мама ребенка и 22-летний фельдшер Лиза Гроза. Виновник аварии также получил многочисленные ранения, в том числе травму позвоночника.

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