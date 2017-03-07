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11:31 (мск), источник: Новости Перми

В Чайковском полицейские поймали угонщика

В полицию по Чайковскому району обратился 33-летний местный житель: вечером он оставил свою «девятку» на неохраняемой стоянке, а утром ее не нашел.

Полицейские приступили к розыску автомобиля и подозреваемого в угоне. Через некоторое время сотрудники ДПС задержали пьяного водителя на угнанном автомобиле.

Подозреваемым оказался безработный 21-летний местный житель. Он рассказал, что ранее нашел около машины ключи и открыл ее. Завести транспортное средство обычным путем он не смог, поэтому взломал замок зажигания.

Владелец ВАЗа потерял ключи еще в ноябре 2016 года. Он сменил замок зажигания, но замки в дверях менять не стал.

По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под административным арестом. Следствие продолжается.

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