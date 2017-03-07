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13:31 (мск), источник: 36on.ru

Житель Воронежской области был найден мертвым в обводном канале адыгейского аула

26-летий житель Воронежской области был найден мертвым в обводном канале западной части аула Кошехабль, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Адыгея.

Местные жители обнаружили труп молодого человека 2 марта. На теле погибшего следователи заметили явные признаки насильственной смерти — колото-резаные раны на шее, груди, спине и правом боку. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пока преступники не найдены.

— В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление лица совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея.

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