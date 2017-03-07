Житель Воронежской области был найден мертвым в обводном канале адыгейского аула
26-летий житель Воронежской области был найден мертвым в обводном канале западной части аула Кошехабль, сообщили в
26-летий житель Воронежской области был найден мертвым в обводном канале западной части аула Кошехабль, сообщили в
Местные жители обнаружили труп молодого человека 2 марта. На теле погибшего следователи заметили явные признаки насильственной смерти —
— В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление лица совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в