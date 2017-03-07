18-летний кубанец похитил из магазина коробку с пожертвованиями для больной девочки

С сообщением о грабеже в дежурную часть ОМВД по Мостовскому району обратились работники местного магазина.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции они рассказали, что в торговый зал вошёл молодой человек в маске и похитил пластиковую коробку с пожертвованиями на операцию для больной девочки.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя, ранее не раз попадавшего в поле зрения правоохранителей. Его задержали по месту жительства.

В отделе полиции подозреваемый признался в грабеже.