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11:45 (мск), источник: Югополис

18-летний кубанец похитил из магазина коробку с пожертвованиями для больной девочки

Деньги были собраны земляками для операции ребенка.

С сообщением о грабеже в дежурную часть ОМВД по Мостовскому району обратились работники местного магазина.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции они рассказали, что в торговый зал вошёл молодой человек в маске и похитил пластиковую коробку с пожертвованиями на операцию для больной девочки.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнего местного жителя, ранее не раз попадавшего в поле зрения правоохранителей. Его задержали по месту жительства.

В отделе полиции подозреваемый признался в грабеже.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

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